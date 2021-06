Coraggio Italia, Michaela Biancofiore all'attacco di Tajani: “Il popolo di Brugnaro è quello di Berlusconi e oltre”

21 giugno 2021 a

Continuano a volare gli stracci tra i fuoriusciti da Forza Italia, confluiti nel progetto Coraggio Italia, e coloro rimasti nel partito. Ad attaccare frontalmente Antonio Tajani, presidente di FI, è Michaela Biancofiore, parlamentare e dirigente nazionale di Coraggio Italia: “Il Vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani si chiede qual è il popolo del sindaco di Venezia e leader designato di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro. La risposta è fin troppo semplice, è quello dell’Altra Italia immaginata da Silvio Berlusconi che non a caso aveva deciso di affidarsi a Luigi Brugnaro. Progetto tramontato grazie ai consueti veti e contro-veti dei suggeritori spaventati di Arcore. È il popolo dei coraggiosi contrapposto appunto a quello dei pavidi, dei timorosi del confronto e dello smarrimento delle rendite di posizione. È il popolo di Berlusconi e oltre che Brugnaro, non a caso, già a Venezia è riuscito ad intercettare battendo le sinistre”.

“È quel popolo di Berlusconi votato dalla gente che è stato fatto fuori perlopiù da coloro che con i voti non si sono mai confrontati. È il popolo che - continua l’invettiva - crede nel merito e nel lavoro e non viene crocefisso sull’altare delle amicizie personali o delle convenienze del momento, abdicando anche innanzi a normali sentimenti di pietà. Solo Tajani non riesce a vedere simili Brugnaro Berlusconi , certo con altri pesi di ovvietà”. “Cambierà presto idea, come ha dovuto fare obtorto collo su Salvini e Meloni” la conclusione di una battagliera Biancofiore.

