Conte non ha letto la riforma Cartabia, gaffe clamorosa sul Ponte Morandi

Matteo Richetti, spalla destra di Carlo Calenda, svela la figuraccia fatta da Giuseppe Conte con Mario Draghi sulla riforma Cartabia. Ha sostenuto che così sarebbe andato in prescrizione il processo sul ponte Morandi, crollato nel 2018. E così si capisce che la riforma non l’ha mai letta: vale per tutti i reati a partire dal gennaio 2020. Quindi non per il ponte Morandi.

Ecco cosa aveva detto esattamente Conte due giorni fa in diretta Facebook: "Siamo quelli che vogliono processi veloci, ma non accetteranno mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime dei reati. Non accetteremo mai, ad esempio, che il processo penale per il crollo del Ponte Morandi possa rischiare l’estinzione".

Non vogliamo l'impunità, Conte avverte Draghi. Che succede ora

