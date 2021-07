Non vogliamo impunità, Conte avverte Draghi. Che succede ora

19 luglio 2021 a

«Ho assicurato un contributo attento e costruttivo del M5S, che si era già distinto e aveva lavorato per l’accelerazione dei processi e anche in Parlamento darà un contributo per migliorare e velocizzare i processi. Ho ribadito che saremo molto vigili nello scongiurare che non si creino soglie di impunità. Si continuerà a lavorare e il M5S sarà molto attento per miglioramenti e interventi che possano scongiurare soglie di impunità». Così Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi in merito alla riforme della giustizia.

Candidarsi alle suppletive? «No, per me la politica è dappertutto, nelle piazze, nei territori. In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5S. Ho pensato di non candidarmi perché ho preso altri impegni per me prioritari». L’ex presidente del Consiglio ha spiegato che, come leader M5s, finirebbe per non poter frequentare l’Aula di un Parlamento «per cui - ha sottolineato - ho molto rispetto».

Infine il riferimento alla pandemia: «Ho rIbadito e anticipato il pieno sostegno, ovviamente in continuità, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, per il completamento del piano vaccinale, alla politica sanitaria, per una recrudescenza del virus, per un aumento dei contagi. Non possiamo abbassare la guardia, abbiamo accumulato tanta esperienza, dobbiamo mantenere vigili i presidi di protezione civile e sanitaria. Dobbiamo continuare a promuovere la campagna vaccinale, perché è l’unico antidoto».

