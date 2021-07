Il terribile timore di Meloni: Salvini romperà l'alleanza per puntare su Draghi anche dopo il 2023

18 luglio 2021 a

Il centrodestra è spaccato con la coppia Lega-Forza Italia da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra. In un primo momento Giorgia Meloni ha provato a scaricare sul Quirinale e sulla maggioranza che compone il Governo di Mario Draghi le problematiche sulla tutela della minoranza. Ma in realtà, riferisce Libero, l'obiettivo grosso è Matteo Salvini, che però cerca di spegnere l'incendio: "Con FdI non c'è alcuna tensione". Il sospetto della Meloni e dei suoi fedelissimi è che sia Salvini che Silvio Berlusconi non abbiano alcuna intenzione di lasciare la leadership del centrodestra alla Meloni stessa. Il piano? Quello di mantenere Draghi come presidente del Consiglio, anche dopo le elezioni del 2023. Il sentimento dentro a FdI è quello di un tradimento, visto che il progetto originario nella loro testa era quello di avere l'attuale Premier al Quirinale e di giocarsela alle urne insieme. Ma gli scenari stanno cambiando rapidamente.

