Matteo Salvini: "Vediamoci, altrimenti il ddl Zan finisce male". Ma Enrico Letta rifiuta la mediazione

18 luglio 2021 a

a

a

Matteo Salvini tende di nuovo la mano al segretario del Pd Enrico Letta per trovare un accordo sul ddl Zan e approvare la legge contro l’omofobia e la transfobia. «Propongo a Enrico Letta, per l’ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede. Vediamoci martedì, prima che il testo arrivi in Aula, per togliere i punti critici degli articoli 1, 4 e 7. Se Letta non accettasse, la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd», dice il leader leghista, che aggiunge: «Martedì sarò in aula a battagliare con la sinistra perché sono d’accordo a punire chi offende e chi discrimina due ragazzi o due ragazze. Sono per libertà di impresa, parola, di cura, di credo e a casa sua ognuno fa quello che vuole. Ma togliamo da quella legge l’utilizzo dei bambini la cui educazione spetta a mamma e papà, non a Stato o qualche associazione, né tanto meno al genitore 1 o 2». Ma Letta lo gela: «Salvini non è un interlocutore affidabile per una materia come questa. È lo stesso che appoggia Orban, ecco perché noi andremo in Parlamento e li discuteremo».



Enrico Letta, il sedicente cattolico che rifiuta il dialogo: se non vuole Salvini, perché non se ne va?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.