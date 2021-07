Italia viva vota per Letta? Librandi è in imbarazzo totale

Giorgia Peretti 18 luglio 2021 a

“Italia Viva voterà per Letta a Siena?”, questa la domanda che scatena l’imbarazzo di Gianfranco Librandi a “Stasera Italia Weekend”. Il deputato di Italia Viva è ospite nella puntata di domenica 18 luglio, del talk show preserale di Rete 4, condotto da Veronica Gentili.

Dopo il recente dietrofront di Matteo Renzi sul Ddl Zan, l’ipotesi di un avvicinamento alle forze di centrodestra sembra sempre più possibile per Corradino Mineo, ospite in collegamento. Ma ora in ballo per la sinistra ci sarebbe l’appoggio di Italia Viva alla candidatura del segretario del Pd alle suppletive nel collegio di Siena. “Il gruppo parlamentare del Pd è in gran parte ancora nominato dall’ex segretario, da Matteo Renzi - dice il giornalista - Non è forte perché sembrava proprio che l’alleanza su cui Enrico Letta ha puntato con i cinquestelle andasse a farsi benedire però qualche segnale di dialogo con Giuseppe Conte, oltre che con Beppe Grillo mi pare che ci sia”.

Il problema, dunque, si aprirebbe con Italia Viva. Mineo continua: “Renzi sarà un genio però il problema vero di Renzi è che si farà l’alleanza tra Pd e M5s, per lui lì non c’è posto. Allora c’è la possibilità di un ‘centro-centrodestra’ che con la Lega che fa la balena bianca prende Renzi e Calenda”.

Librandi viene chiamato in causa per difendere il leader del partito: “Non è questione di genio ma questione di risultati. In questo momento il paese ha il miglior presidente del consiglio che esista”. Poi la fatidica domanda che gela il deputato di Iv, Pietrangelo Buttafuoco centra il punto: “Si ma Librandi con Italia Viva voterà a Siena per Letta o no?”. Il deputato sembra evadere la domanda, la conduttrice lo incalza e la risposta appare approssimativa. “Se Letta cambierà – fa sapere Librandi - se parlerà anche agli imprenditori, al ceto medio, alle persone che diciamo interpretano lo spirito di Italia Viva allora voteremo per lui. Ma sono sicuro che farà questo, quindi sicuramente staremo vicini al suo diciamo…”. L’ospite è in imbarazzo e la Gentili lo nota: “La vedo che cammina sui carboni ardenti, facciamo che lo chiedo direttamente a Matteo Renzi la prossima volta va”.

