Michetti vuole regole per i monopattini, non se ne può più dell'anarchia

Ti sfrecciano davanti, ti passano da dietro, te li trovi improvvisamente di fronte. A Roma i monopattini saranno davvero tanto simpatici, ma l’andazzo nel loro utilizzo sta diventando davvero assai pericoloso. Per chi li affitta e per chi ci capita vicino.

Ed Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco della Capitale, si sente di prendere un impegno chiaro sul tema, che è abbastanza sentito, tanto quanto ignorato dagli altri candidati nella corsa verso il Campidoglio.

“In ogni città – scrive Michetti - le regole sono importanti. Quando non ce ne sono, si finisce in una giungla. Per questo ci vogliono regole ferree nella regolamentazione dei monopattini elettrici, in particolare per quelli utilizzati in modalità sharing”.

E aggiunge: “Le criticità sono sotto gli occhi di tutti: scarsa sicurezza, protezioni nulle, uso sconsiderato senza rispetto della segnaletica stradale, parcheggi selvaggi che intralciano il passaggio pedonale”.

Per concludere, in risposta ad un tweet: “Quello che voglio per la Capitale è semplicemente il rispetto delle regole per garantire la sicurezza di tutti, sia pedoni sia guidatori”.

E alzi la mano chi non si arrabbia quando vede un monopattino sfilare per strada in direzione opposta a quanto prevede la stessa segnaletica. Il problema è di sicurezza e di rispetto del codice della strada.

Perché poi si piange quando ci si fa male. E allora è meglio la soluzione che propone Michetti di puntare sulle regole per evitare un domani di dover vietare l’utilizzo dei monopattini.

Un invito a dialogare su una questione che potrebbe diventare davvero prioritaria se dovesse aumentare il numero di incidenti. E comunque non è davvero un bello spettacolo neppure assistere all’abbandono di questi mezzi sui marciapiedi se non in mezzo alla strada.

