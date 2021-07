“Maggioranza implosa, Raggi si dimetta”. Bordoni all'attacco dopo la bocciatura dell'assestamento di bilancio

16 luglio 2021 a

Nuovi problemi per Virginia Raggi e per il suo mandato da sindaco di Roma, arrivato ormai alle battute finali. L’ennesima grana per la prima cittadina del Movimento 5 Stelle è rappresentata dalla fatto che è stato bocciato l’assestamento di bilancio, visto che i grillini non hanno più i numeri in Commissione. Da parte di Davide Bordoni, il consigliere capitolino della Lega-Salvini, è partito un attacco frontale alla Raggi: “A rischio i conti del Comune che non ha più i numeri per far approvare l’assestamento di bilancio. I romani non sono disposti a tollerare oltre l’atteggiamento di una Sindaca che passa il tempo alla ricerca di numeri che possano reggere una maggioranza implosa nelle proprie contraddizioni e segnata dal fallimento che ha compromesso la qualità della vita nella Capitale”.

“Con il voto contrario della Lega - evidenzia Bordono - viene bocciato l’assestamento di bilancio. Chiediamo di prendere atto del fallimento e dimettersi per il bene di tutti. Raggi non dispone più della maggioranza in Aula, nelle Commissioni e nei Municipi. Qualunque sia il calendario dei lavori del Campidoglio l’Amministrazione 5 stelle finisce oggi”.

