"Mia madre mi disse così...", la Masini fa coming out in Senato tra le lacrime

15 luglio 2021 a

a

a

«Quando capì di me mia madre disse: "Ho paura per te". Tutti i genitori hanno paura per i loro figli, ma non tutti sono costretti ad avere paura per una società immatura che ritiene che tuo figlio o tua figlia possa o debba essere un soggetto più vulnerabile per quello che è. A tutti voi auguro di poter guardare negli occhi i vostri cari, e anche quelli che un domani saranno diversi dai vostri desideri e potergli dire: "Io nel mio piccolo ti ho protetto dalla paura". Ringrazio la mia capogruppo Annamaria Bernini, i miei colleghi e tutto il mio partito Forza Italia per il rispetto che mi ha sempre dimostrato». Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia Barbara Masini, in merito al ddl Zan, in un commosso intervento.

La Masini nei giorni scorsi aveva fatto coming out. «Rivendico in Forza Italia un atteggiamento costruttivo e penso che ci si debba provare fino all’ultimo per arrivare a un percorso più condiviso, limando alcune vaghezze, senza atteggiamenti di chiusura e forzature che non fanno bene ai diritti nè alla democrazia», ha proseguito la Masini, e ricordando che «giunti a questo punto, sarebbe una grande sconfitta vedere ancora una volta un disegno di legge che in 25 anni, tutte le volte che si è tentato un iter legislativo, non l’ha mai terminato, affossato in uno dei due rami del Parlamento. 25 anni che una comunità di persone è costretta a sentirsi figlia di uno Stato minore».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.