Se Letta non ci ripensa la legge è morta, la profezia di Salvini sul ddl Zan

14 luglio 2021

«Se Letta e il Pd insistono a non voler ascoltare, dialogare e trovare una soluzione, la legge è morta». Così Matteo Salvini, commentando il no alla sospensiva per la legge Zan, votato in Senato, con 1 solo voto di scarto.

Zan Zan al Senato con lo spettro del rinvio. Mediazione quasi impossibile, sarà scontro

«La legge non verrà mai approvata e non perché Salvini è brutto e cattivo, togliamo i bambini dalla contesa e approviamo un testo che unisce tutti, se già passa la sospensiva solo per 1 voto, vuol dire che la legge non andrà lontano». Lo dice Matteo Salvini, lasciando il Senato, a chi gli chiede del voto appena registrato in Aula, che ha visto prevalere di misura lo stop alla sospensiva. «Ora - conclude il leader della Lega - tutto dipende dal Pd, se vogliono dialogare ci siamo, altrimenti è finita».

