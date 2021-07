Una follia raggelante, la Meloni boccia il green pass per treni e ristoranti

13 luglio 2021 a

Giorgia Meloni spiana il green pass per entrare in bar e ristoranti e per prendere aerei e treni. L'iniziativa francese annunciata ieri da Emmanuel Macron viene bocciata seccamente dalla leader di Fratelli d'Italia.

L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d'Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) July 13, 2021

"L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante - ha scritto la Meloni su Twitter - E' l'ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d'Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile".

