Offese e minacce a Salvini, condannati membri dei 99 Posse

Condannati per diffamazione Luca Persico detto ’O Zulù e Marco Messina, entrambi del gruppo musicale dei 99Posse. Dovranno pagare 8mila euro più un risarcimento e le spese legali per alcune frasi contro Matteo Salvini pronunciate nel 2015, alla vigilia di un comizio del leader della Lega a Napoli, in cui gli rivolsero frasi offensive e minacciose per impedirgli di arrivare in città. La decisione è del Tribunale di Napoli. Tra 90 giorni ci saranno le motivazioni. Claudia Eccher, avvocato di Salvini, commenta: «Siamo soddisfatti, lo scudo dell’arte invocato dai 99 Posse non protegge e non legittima ogni messaggio e in particolare quelli di odio alla persona».

Si dice «soddisfatto» l’avvocato Rosario Marsico per la sentenza che condanna a una multa di 8mila euro Luca Persico e Marco Messina, membri dei 99 Posse, al termine del processo che li vedeva imputati per diffamazione contro il leader della Lega Matteo Salvini. «È una sentenza che mi lascia soddisfatto - spiega all’Adnkronos Marsico - è una multa, con pena sospesa, a fronte di una richiesta di 10 mesi da parte del pubblico ministero». Marsico annuncia che presenterà comunque appello alla sentenza di primo grado. Gli altri due imputati, Sasha Ricci e Massimiliano Iovine, sono stati assolti.

