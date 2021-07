Euro 2020, Italia a Wembley senza paura: la Nazionale lascia Coverciano e vola a Londra

10 luglio 2021 a

Il conto alla rovescia è iniziato e gli azzurri hanno lasciato Coverciano per volare a Londra e giocarsi la finale di Euro 2020. Sarà una domenica indimenticabile per lo sport italiano, comunque vada: a distanza di poche ore e pochi chilometri prima Matteo Berrettini giocherà la finale di Wimbledon e poi la Nazionale di Roberto Mancini affronterà l'Inghilterra nella finale di Euro 2020.

Nell'attesa della sfida contro Harry Kane e compagni, nel gruppo azzurro si lavora con grande concentrazione e voglia di portare a casa un trofeo che manca addirittura dal 1968. Quella volta a trionfare fu la squadra allenata da Ferruccio Valcareggi, il figlio Furio a LaPresse ha detto di rivedere in Mancini alcune qualità del padre quali "la calma, mai toni alti, ma perentori, volontà assoluta di fare gruppo". In vista della finale contro gli inglesi, Valcareggi Jr è fiducioso: "Loro sono sempre saccenti e invece con noi perdono sempre. E perderanno anche domenica".

E' quello che si augura anche Leonardo Bonucci, protagonista oggi della conferenza stampa in straming dal centro tecnico di Coverciano. "La possibile vittoria di domenica sarebbe importante per il calcio italiano, per i singoli giocatori e per la Federazione. Andrebbe a cancellare anni difficili, sarebbe una grande iniezione di entusiasmo in tutto il popolo italiano anche dopo il periodo che stiamo vivendo", ha dichiarato il centrale azzurro. Bonucci è uno dei reduci dalla finale persa nel 2012 contro la Spagna, allora l'Italia arrivò stanchissima. "Il passato è passato, zero alibi: non c'è stanchezza, domenica saremo pronti a dare battaglia", ha tagliato corto Bonucci. Il difensore della Juve non crede neanche a un 'disegno politico' per far vincere l'Inghilterra padrona di casa. "Noi pensiamo solo a giocare a calcio, a divertirci. Il resto sono solo chiacchiere. Quello che accadrà in campo sarà il miglior spettacolo possibile da parte di tutti, dai giocatori alla classe arbitrale. Giocheremo in casa loro ma questo non ci spaventa", ha dichiarato.

Di fronte una squadra che fin qui non ha brillato per gioco, ma che si è dimostrata molto concreta: pochi gol subiti e attaccanti capaci di fare gol. "Ho sempre considerato l'Inghilterra una delle favorite per la vittoria del torneo", ha detto Bonucci. "I loro attaccanti sono fortissimi, servirà una grande attenzione in difesa ma di tutta la squadra. Dovremo essere molto molto attenti alla loro velocità e fisicità", ha aggiunto. "Kane non lo scopriamo certo adesso, è uno dei più forti attaccanti al mondo. In queste tre partite abbiamo affrontato tre dei migliori attaccanti al mondo e questo è solo uno stimolo per dare sempre il massimo", ha detto ancora Bonucci. Ma l'Inghilterra "ha anche una difesa super, hanno subito davvero poco con grandi giocatori come Maguire e Stones. Servirà grande attenzione e furbizia per fare gol".

Domenica in tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "E' una grande dimostrazione di vicinanza, ancora una volta di più vorremmo regalare una gioia al capo dello Stato e a tutti gli italiani", ha dichiarato Bonucci. Il veterano azzurro si è quindi rivolto ai tifosi che assisteranno alla partita nelle piazze o nei locali. "Proprio per questo grande entusiasmo, mi piacerebbe invitare i tifosi ad avere più rispetto nei festeggiamenti. Ho visto immagini che vanno stigmatizzate, festeggiate ma nel massimo rispetto per se stessi e per il prossimo", ha detto Bonucci. Il riferimento è ad un video che circola sui social, in cui si vedono ragazzi che festeggiano la vittoria dell'Italia sulla Spagna attaccando un rider su un motorino. Che sia una notte di festa, insomma, ma senza esagerare...

