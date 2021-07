Il golpe fallito di Giuseppe Conte e il retroscena bomba: così voleva far cadere il Governo di Mario Draghi

09 luglio 2021 a

Giuseppe Conte sin dalla caduta del suo esecutivo per lasciar posto al Governo guidato da Mario Draghi fa di tutto per mandare in crisi la maggioranza dell’ex banchiere centrale. L’ultimo tentativo di fare lo sgambetto a Draghi ha riguardato la riforma della giustizia voluta dal ministro Cartabia, una prova di forza che si è rivelata un flop su tutta la linea. Il piano di Conte, che a causa della lite con Beppe Grillo non è stato incoronato leader del Movimento 5 Stelle, è stato svelato da Dagospia: Giuseppi voleva far cadere Draghi non permettendo di trovare un’intesa in Consiglio dei Ministri, con i Cinquestelle che avevano annunciato l’astensione. Le garanzie fornite da Supermario ai grillini hanno convinto il M5S al dietrofront e ad approvare i cambiamenti sul processo penale. E dopo essere stati costretti a cedere al pressing di Draghi è scoppiata la furia di Conte, asfaltato per l’ennesima volta dal suo successore a Palazzo Chigi.

