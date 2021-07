Centrodestra, intesa per Milano e Napoli: Luca Bernardo e Catello Maresca i candidati

06 luglio 2021 a

Habemus candidati del centrodestra. Come già ventilato nelle scorse ore è stata raggiunta un’intesa nel vertice andato in scena nel pomeriggio tra i partiti di centrodestra: il summit ha indicato Luca Bernardo come candidato sindaco a Milano e Catello Maresca quale candidato sindaco a Napoli. La convergenza sui due profili è arrivata dopo settimane segnate dalle polemiche e da numerosi nomi bruciati, soprattutto per quanto riguarda la città del Nord Italia.

Per la sfida alla Comunali del capoluogo lombardo del prossimo ottobre il nome è quello del primario di pediatria al Fatebenefratelli. Professionista stimato Bernardo sarà l'avversario di Beppe Sala in una competizione che, nella sua prima uscita quasi ufficiale alla firma dei referendum per la Lega a Milano, ha assicurato sarà "mai urlata". Toni garbati quelli del medico che ha già lanciato il guanto della sfida: "Io corro per vincere”. Il nome di Bernardo ha trovato la convergenza delle varie forze e già ieri Giorgia Meloni aveva fatto capire che la partita su Milano era sostanzialmente chiusa e che il faccia a faccia odierno doveva soltanto ratificare una scelta già presa.

La svolta su Maresca, magistrato che ha combattuto la Camorra (in particolare i Casalesi), è arrivata nella mattina, quando è intercorsa una telefonata tra il possibile sindaco di Napoli e Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia ha deciso che alle amministrative nel capoluogo campano correrà con il suo simbolo in appoggio al progetto ‘Per Napoli’, iniziativa civica nata per affrontare la situazione di straordinaria emergenza nella quale si trova la città. "In queste settimane d'ascolto in giro per Napoli sto toccando con mano il desiderio di rinascita dei napoletani. Siamo un popolo positivo, ottimista e che ha voglia di fare. Io sono qui per interpretare questa voglia e per cambiare insieme la direzione di marcia della città” il manifesto odierno di Maresca.

