Stasera Italia, l'elogio di Bruno Vespa per il colpo grosso di Giorgia Meloni a Milano

05 luglio 2021 a

a

a

“Un colpo gigantesco”. Nel corso della puntata del 5 luglio di Stasera Italia, trasmissione condotta da Veronica Gentili sulle frequenze di Rete4, Bruno Vespa ha avuto lodi sperticate per la mossa di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia su Vittorio Feltri, che sarà candidato per il partito all’opposizione dell’attuale Governo Draghi nelle prossime elezioni amministrative di Milano: “Ha fatto un colpo gigantesco a Milano con Vittorio Feltri capo lista, mi dispiace per Antonio Tajani (presente in studio, ndr). Si era parlato di Feltri come possibile sindaco, ma lui ha detto che si guadagna troppo poco. Avere Feltri nella squadra è un bene per tutto il centrodestra, ma è stato - sottolinea Vespa - un colpo importante per la Meloni”.

Letta sbarra la strada del Quirinale a Draghi

Nel pomeriggio la Meloni, durante la presentazione del libro ‘Io sono Giorgia’ ha presentato così la candidatura di Feltri: “Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, ma anche e soprattutto che l'abbiamo convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime elezioni amministrative a Milano”. Dal pubblico partono scroscianti applausi e il sorriso di Feltri e della Meloni è ai massimi livelli: “Direttore vedi dalla reazione che il popolo di Fratelli d’Italia è contentissimo di questa tua scelta, per noi è motivo di grandissimo orgoglio e dimostra che tante tante persone straordinarie credono in questo percorso. Grazie direttore, ti voglio bene”.

"Meloni con Feltri ha fatto un colpo grosso"@BrunoVespa a #StaseraItalia commenta la notizia di Vittorio Feltri capolista di @FratellidItalia alle comunali di Milano pic.twitter.com/dN0CYyTLSQ — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 5, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.