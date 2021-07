Circo Barnum dei Camerati: Andrea Scanzi non perde tempo e insulta Vittorio Feltri e Giorgia Meloni

06 luglio 2021 a

Andrea Scanzi non perde occasione per vomitare odio tramite i suoi canali social a chi non la pensa come lui. Gli ultimi due bersagli del giornalista de Il Fatto Quotidiano, finito al centro della bufera durante la prima parte dell’anno per aver ricevuto il vaccino AstraZeneca prima dei suoi genitori di cui aveva dichiarato di essere caregiver (c’è un’indagine sul caso, sono Vittorio Feltri e Giorgia Meloni, che ieri durante la presentazione del libro ‘Io sono Giorgia’ ha annunciato che il giornalista e fondatore di Libero sarà il capo lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative a Milano.

Vespa e il colpo grosso della Meloni per le elezioni di Milano

“‘Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d’Italia e guiderà la nostra lista alle elezioni di Milano’. Lo ha annunciato ieri Giorgia Meloni, felice come una Pasqua. Donna Giorgia - scrive Scanzi su Facebook - è giustamente entusiasta. In un partito come il suo, dove certo non mancano nostalgici del Ventennio, fascistoni autentici e geni veri contemporanei, la presenza di un uomo sobrio, lucido, garbato e fieramente democratico come Littorio Feltri è oggettivamente perfetta. Ora si tratta solo di scritturare Godzilla, Gigi lo Zozzo, il Poro Schifoso, Lo Scrondo e Jimmy Il Fenomeno. E a quel punto il Circo Barnum dei Camerati 2.0 sarà al completo. Eia eia elalà!”.

