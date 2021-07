Milano, l'annuncio a sorpresa di Giorgia Meloni: Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia

05 luglio 2021 a

Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano. Lo ha annunciato la leader del partito di centrodestra, Giorgia Meloni, durante la presentazione del suo libro ‘Io sono Giorgia’ fatta in compagnia del fondatore di Libero: “Fermi tutti - ammonisce la platea la Meloni prima del rompete le righe alla fine dell’evento in Lombardia - ho una notizia da darvi. Ho accanto a me questo straordinario uomo seduto vicino a me, ho una passione per lui da anni, rappresenta veramente tanto per il giornalismo italiano e per le menti libere italiane, in una nazione in cui le menti libere non piacciono e non fanno mai grande strada, lui è la dimostrazione che le due cose stanno insieme se si ha il coraggio di esprimere le proprie idee”.

"Sono - le parole dell’annuncio - estremamente fiera di annunciare non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, ma anche e soprattutto che l'abbiamo convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime elezioni amministrative a Milano”. Dal pubblico partono scroscianti applausi e il sorriso di Feltri e della Meloni è ai massimi livelli: “Direttore vedi dalla reazione che il popolo di Fratelli d’Italia è contentissimo di questa tua scelta, per noi è motivo di grandissimo orgoglio e dimostra che tante tante persone straordinarie credono in questo percorso. Grazie direttore, ti voglio bene”.

"Un motivo d’orgoglio e un segno tangibile della serietà e credibilità del progetto portato avanti da Giorgia Meloni con impegno e coerenza. Avanti così!", l’esultanza su Twitter del capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida. Feltri-Fratelli d’Italia, inizia un nuovo capitolo della vita dello storico giornalista.

La Meloni ha inoltre fatto capire che Feltri lavorerà in tandem con Luca Bernardo, probabile candidato del centrodestra a sindaco di Milano: "Bernardo mi ha fatto un’ottima impressione. Sicuramente è un profilo di grande serietà e di grande umanità. Da madre non posso che avere una passione per un pediatra. Chiaramente bisognerà parlarne con il resto della coalizione. Ci vedremo nelle prossime ore e confronterò le mie impressioni, che sono ottime, con quelle degli alleati”.

