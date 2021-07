Stasera Italia, “ora tutti imitano Salvini”. L'ex ministro Tria difende il leader della Lega sull'Europa

05 luglio 2021 a

Quale sarà il futuro di Matteo Salvini in Europa? Dopo la firma della "Carta dei valori europei” si sta discutendo molto delle mosse del leader della Lega in ambito Ue e a spezzare una lancia a favore del numero uno del Carroccio è Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia e delle Finanze nel Governo Giuseppe Conte I e attuale consigliere economico del Ministero dello sviluppo economico nell’esecutivo di Mario Draghi ha lanciato un missile alla sinistra nel corso della puntata del 5 luglio di Stasera Italia, trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili: “Parlare di europeismo e anti-europeismo di Matteo Salvini è del tutto fuorviante. Quando stavo al Governo con Salvini lui non diceva che bisognava uscire dall’Europa, criticava in modo, secondo me a volte troppo aggressivo, le politiche europee. Tra l’altro le politiche europee di allora sono criticate abbastanza da tutti. Non credo che si torni a quelle politiche economiche che venivano perseguite dalla vecchia Commissione Ue, lasciando stare la pandemia Covid. Si tratta soltanto di uno scontro tra diverse visioni politiche”.

Sul tema è arrivato anche un breve commento di Bruno Vespa: “La notizia è che Salvini e Meloni hanno firmato lo stesso documento, mi pare notevole. Credo che la marcia della Lega verso il Partito Popolare Europeo sia lenta, ma inevitabile. Il Ppe è un mare magnum”.

