Restauri di opere d'arte e assunzioni: boom di costi alla Camera dei deputati

Il bilancio previsionale di Montecitorio: ecco perché nel 2021 il "Palazzo" ci costerà di più

05 luglio 2021

a

a

Finisce il Covid e i costi della politica tornano a salire. Lo si scopre scorrendo il bilancio previsionale della Camera dei deputati, in attesa di essere approvato.

Il funzionamento di Montecitorio nel 2021 costerà 963.776.517 euro, quasi cinque milioni e mezzo in più rispetto all’anno scorso. Ma nonostante ciò anche quest’anno Montecitorio restituirà 35 milioni alle casse dello Stato, per un totale di 500 milioni dal 2013. Il bilancio previsionale di quest’anno approderà in aula il 12 per essere poi votato il 22 luglio. A pesare sulle spese le misure anti- Covid, per cui sono stanziati circa 2 milioni di euro a valere sul fondo di riserva. Ma con la fine della pandemia crollano le spese telefoniche: -32,69% in un anno, da 780mila a 525mila euro.

In aumento del 200% anche la spesa per le opere d’arte, che da 60mila euro schizza a 180mila: pesa il restauro della tela "le nozze di Cana" di Paolo Caliari, arrivata in prestito nel 1923 dall’Accademia di Brera e ospitata nella sala Aldo Moro di Montecitorio.

Lo stanziamento per il personale registra un +0,94% passando da 175milioni 915mila a 177 milioni 570mila euro, per effetto dell’assunzione entro fine anno, tramite concorsi, di 41 nuovi consiglieri, mentre la spesa per gli ex deputati registra un +073% salendo a 133 milioni 160mila euro.

Cresce anche il capitolo mobilità per effetto di 15mila euro stanziati per le convenzioni di car sharing e simili, mentre rimane invariata la spesa per gli accessi alla Ztl capitolina, circa 410mila euro.

La riforma che comporta la riduzione del numero di deputati da 630 a 400 a partire dalla prossima legislatura comporterà a regime 50 milioni di risparmi, mentre per il 2023 - quando sarà in vigore dopo le elezioni, da aprile e quindi per nove mesi su 12 - si parla di 24 milioni al netto delle spese per l’avvicendamento delle legislature e l’incremento della spesa previdenziale per deputati e personale.

