Il lancio nel vuoto di Matteo Salvini scatena gli haters. La vergogna degli auguri di morte

03 luglio 2021

Particolare esperienza per Matteo Salvini durante il suo viaggio in Basilicata. “Tra un po’ mi lancio da Castelmezzano e arriverò lì, a Pietrapertosa. 370 metri di dislivello, 1,5 km di distanza, alla velocità di circa 120 km/h. Che dite, lo faccio?” il post su Facebook del leader della Lega, che ha poi postato il video del lancio su Instagram, ringraziando tutti per il momento di adrenalina: “Un'esperienza fantastica! Grazie ai lavoratori del "Volo dell'Angelo" di Castelmezzano (Potenza), in Basilicata, che oggi hanno inaugurato la stagione turistica. Amici, in Italia abbiamo il mare, le montagne e i laghi più belli del mondo: rimaniamo nel nostro Paese questa estate”. Il post è stato rovinato dai commenti degli odiatori social, che hanno inondato la pagina del numero uno del Carroccio con insulti e auguri di morte. “Senza imbragatura immagino, dopotutto ‘la lega non si lega’”; “Sii prudente… Non indossare l'imbracatura di sicurezza” e “Dai subito, però bendato” alcuni dei messaggi della vergogna.