Enrico Letta, solo disastri. Se ne va anche la candidata per la Calabria: interdittiva antimafia

Al povero Enrico Letta non ne va bene una. Sperava almeno di aver azzeccato la candidatura per Pd e Cinquestelle alla Regione Calabria con l’imprenditrice Maria Antonietta Ventura, ma in tarda serata gli è arrivata la mazzata: la candidata non c’è più, si parla di una non meglio precisata interdittiva antimafia. Che per candidarsi in Calabria non rappresenta decisamente il miglior biglietto da visita.

A quanto pare il problema riguarderebbe un subappalto in Puglia finito ad un’azienda in odore di mafia per vicinanza ad una cosca di Isola Capo Rizzuto. La candidata sarebbe stata rassicurata che la vicenda non presentava grandi problemi e i vertici nazionali del Pd avrebbero anche avviati riscontri presso la prefettura di Roma che avrebbero dato esiti negativi rincuorando l’entourage dei Ventura.

Una grande superficialità ha creato una situazione precipitata ieri. Le interdittive invece paiono esistere. Accertata a Lecce ed emessa dalla prefettura il 9 aprile del 2021 e rimbalzata a quanto pare anche a Napoli.



