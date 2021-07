Giorgia Meloni: "Centrodestra? Oggi scelte diverse ma idee chiare sul futuro"

Pietro De Leo 02 luglio 2021 a

“Il centrodestra? Abbiamo le idee chiare di quel che faremo di qui ai prossimi anni, anche se oggi per scelte diverse siamo in posizioni diverse rispetto al governo Draghi”. Il passaggio sulla coalizione è uno dei punti chiave dell’intervento di Giorgia Meloni a Perugia, dove intervistata dal direttore del Tempo Franco Bechis ha presentato il suo libro “Io sono Giorgia”.

Dice la leader di Fdi: “da me o dagli alleati nessuno sentirà mai dire che stiamo insieme per evitare che gli altri vincano. Noi stiamo insieme perché abbiamo delle idee di fondo e degli obiettivi comuni, per quanto poi, com’è legittimo, le sfumature siano diverse”.

Bechis chiede poi alla Presidente di Fdi un parere sul progetto unitario tra Lega e Forza Italia. Che sia un percorso per evitarle una primazia nei risultati elettorali, e dunque l’eventuale premiership? “Non credo”, dice Meloni. “Se Lega e Forza Italia si vogliono coordinare in una federazione, stando entrambi al governo, lo vedo come un fatto legittimo. Non credo, però, in un partito unico. Questo è un dibattito che non mi interessa e non interessa agli italiani, cui dobbiamo dare risposte”.

Un richiamo, poi, anche per il Pdl, progetto unitario tra Forza Italia e An che ebbe poi esito fallimentare: “aveva molte potenzialità enormi – spiega Meloni - ma poi aveva espresso soprattutto i punti critici dei due partiti originari, annullando quelli di forza”.

