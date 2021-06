M5s, Beppe Grillo e i candidati al nuovo direttivo. In lizza anche Danilo Toninelli

Giada Oricchio 30 giugno 2021 a

Il futuro direttivo del Movimento 5 Stelle secondo Beppe Grillo? Danilo Toninelli e Carla Ruocco. Il fondatore del M5S ha rotto con Giuseppe Conte, l’avvocato al quale lui stesso un anno fa affidò la sua creatura, e ha indetto le consultazioni online sulla piattaforma Rousseau per l'elezione del comitato da parte della base. Secondo La Repubblica sarebbero 5 i magnifici fedelissimi su cui può contare il garante.

Tornano in auge Danilo Toninelli, l’ex Ministro delle Infrastrutture noto per strafalcioni come farsi fotografare sorridente davanti al plastico del ponte Morandi crollato a Genova, la Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario Carla Ruocco, il capogruppo alla Camera Davide Crippa, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il deputato campano Luigi Gallo. A loro si potrebbe aggiungere anche il nome di Stefano Buffagni, ex viceministro allo Sviluppo economico. Mentre secondo fonti pentastellate, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, finora rimasto alla finestra, sarebbe l’unico in grado di impedire una scissione che sembra inevitabile, ma se lo strappo si consumasse, resterebbe con Beppe Grillo. Tuttavia gli stessi big sono perplessi per lo “spettacolo” offerto agli elettori e per le intenzioni di Conte: ha un progetto? E se sì, quale?

