C'è l'accordo sui licenziamenti, si utilizzeranno prima gli ammortizzatori

Intesa sul lavoro tra Governo e parti sociali. Secondo quanto riferisce palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro del Lavoro Andrea Orlando hanno firmato l’avviso comune sottoscritto insieme da Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi.

«Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti - si legge nel documento - si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua».

«Dal primo di luglio oltre al blocco selettivo del tessile, l’impegno sottoscritto con le associazioni imprenditoriali, Confindustira, Cofnapi e Cooperative, è quello di utilizzare prima la cassa ordinaria laddove ci fossero problemi organizzativi per i licenziamenti», ha commentato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro col governo sullo sblocco dei licenziamenti. «È stata una giornata davvero importante, l’unità delle unioni sindacali e la mobilitazione di sabato hanno prodotto un risultato importante per tutto il paese», ha aggiunto.

«Il governo si è speso con le associazioni datoriali per firmare questo avviso comune e far accettate la nostra proposta, quella di utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili prima di avviare qualsiasi procedura di licenziamento. C’è un passo in avanti nella direzione del rispetto delle persone e del lavoro», ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro.

Il Consiglio dei ministri che approverà il decreto ponte sui licenziamenti, si apprende da fonti di governo, dovrebbe tenersi domani pomeriggio, dopo le 16.

