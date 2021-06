Cashback sospeso, "c'è arrivato anche Draghi". Giorgia Meloni esulta: basta elemosina, fondi ai lavoratori

29 giugno 2021 a

Non solo blocco dei licenziamenti fino a 31 ottobre solo per i settori più in crisi. Nella Cabina di Regia sono arrivate altre indicazioni importanti: in primis il Cashback di Stato si stopperà il 30 giugno con il pagamento delle somme accumulate finora e il "superpremio" da 1.500 euro. E alla notizia della sospensione esulta la leader di Fratelli d'Italia: "Il Cashback sarà “sospeso” dal 1° luglio - scrive la Meloni su Facebook - Fratelli d’Italia è stata l’unica forza politica a dire chiaramente da subito che Cashback e lotteria degli scontrini sono una idiozia che ci costa 4 miliardi. Un tentativo di controllare gli italiani in cambio di una elemosina. Ora ci è arrivato anche il governo Draghi. I quasi 2 miliardi risparmiati siano ora destinati ad attività e lavoratori colpiti dalla crisi e dalle chiusure, come avevo chiesto di fare al premier in una lettera inviata il 3 marzo scorso. Come sarebbe dovuto essere in una Nazione normale".

