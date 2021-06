Sondaggio bomba da Mentana, la Lega non è più primo partito: sorpasso clamoroso di Giorgia Meloni

28 giugno 2021 a

a

a

Alla fine il sorpasso è arrivato: Fratelli d'Italia è la prima forza politica del Paese dopo tre anni di strapotere della Lega. Il sondaggio Swg per La7, lanciato da Enrico Mentana mentre va in onda lo speciale per la conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del Movimento 5 Stelle, fornisce i numeri del sorpasso di Giorgia Meloni a Matteo Salvini nelle intenzioni di voto.

Sondaggio bomba: la Meloni acciuffa Salvini. Numeri choc: situazione mai vista

Secondo la rilevazione Swg FdI è al 20,7 per cento, la Lega al 20,3 non è più primo partito dopo tre anni. Il partito di Giorgia Meloni negli ultimi sette giorni è cresciuto di due decimale mentre il Carroccio è sceso dello 0,3 per cento.

Conte, il sondaggio che terrorizza Grillo e il Pd. Bomba sulla trattativa M5s

La Lega in realtà secondo le indicazioni di voto raccolte da Swg è l'unico partito con un saldo negativo nell'ultima settimana. Il Pd guadagna lo 0,2 per cento e sale al 18,8 per cento. Il partito di Enrico Letta è sempre la terza forza politica del panorama davanti al Movimento 5 Stelle che cresce di ben sei punti, forse sulla scia di un possibile esito positivo dello scontro tra Conte e Beppe Grillo. Ora i grillini valgono il 16,6 per cento.

Partito unico, il sondaggio che cambia tutto: ecco chi lo vuole davvero

Forza Italia è al 7 per cento in virtù di una crescita di due decimali del partito di Silvio Berlusconi. Staccati Azione, il partito di Carlo Calenda prende lo 0,1 per cento e sale al 2,9, e Sinistra italiana che guadagna due punti decimali e si attesta al 2,7 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.