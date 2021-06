Beppe Grillo, l'impero del guru perde soldi: Gestimar ancora in rosso

Andrea Giacobino 24 giugno 2021 a

La Gestimar chiude in rosso l'ottavo bilancio consecutivo. Non è stato un buon anno per il piccolo impero di mattoni di Beppe Grillo. La sua Gestimar, infatti, ha chiuso il 2020 con una perdita di oltre 13mila 500 euro più che raddoppiata da quella di 5mila 750 euro dell’anno prima che riportata a nuovo dall’assemblea degli azionisti svoltasi a Genova il 30 aprile scorso si somma a quella di 69mila euro accumulata negli anni precedenti. La società, che da anni ha in portafoglio proprietà a Marinella Golfo Aranci e Porto Cervo in Sardegna, oltre a una serie di uffici a Genova e Nervi e a multiproprietà in Valtournanche, dal 2013 chiude in perdita e lo scorso anno ha incassato 63mila euro dagli affitti rispetto ai 72mila euro dell’esercizio precedente. Il patrimonio immobiliare di Grillo, peraltro, è stato ulteriormente svalutato, passando anno su anno da 463mila a 449mila euro e Gestimar ha debiti per 214mila euro, tutti verso il socio Grillo, finanziamenti, come scrive al nota integrativa, “concessi in anni passati al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria”. Qualche settimana fa Andrea Grillo ha venduto al fratello Giuseppe l’1% della società, consentendo così al fondatore del Movimento Cinque Stelle di salire al 100% del capitale.

