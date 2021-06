Sospendere subito l'iter parlamentare, Meloni pietra tombale sul ddl Zan

23 giugno 2021 a

Quello dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa «è un tema molto serio, sul quale credo che Mario Draghi debba riferire e credo che l’iter parlamentare» del ddl Zan «debba essere temporaneamente sospeso». Lo sottolinea la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bruxelles a margine di una serie di incontri istituzionali.

In merito alla legge ungherese sui contenuti Lgbt per i minori, «prima devo leggere la norma - afferma Meloni - Ascolterò il punto di vista del presidente Viktor Orban. Considero un po' schizofrenico l’atteggiamento della sinistra italiana. Leggo il collega Zan che il giorno prima dice di essere contento del fatto che la Commissione Europea mandi una lettera ingerendo in una legge approvata dal Parlamento ungherese e il giorno dopo si dice scandalizzato che lo Stato del Vaticano mandi una lettera ingerendo in una legge italiana». «Delle due l’una: non è che si possono sempre usare due pesi e due misure. Sono materie sulle quali i Parlamenti degli Stati nazionali hanno tutto il diritto di legiferare, poi ci sono le questioni come i rapporti tra la Chiesa e lo Stato italiano», conclude.

