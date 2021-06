Ddl Zan, imbrattata a Roma la sede di Pro Vita e Famiglia

23 giugno 2021 a

A Roma imbrattata la sede di Pro Vita e Famiglia. Lo scontro sul ddl Zan non si placa, anzi. Dopo la presa di posizione del Vaticano la situazione si è fatta ancora più tesa.

I rappresentanti dell'associazione si sfogano contro chi fa della tolleranza una presunta bandiera. Ma poi rinnega tutto con il proprio vandalismo. "A seguito della notizia di ieri della presa di posizione del Vaticano, abbiamo trovato la nostra sede a Roma imbrattata con queste vergognose scritte. Questo è il rispetto e la tolleranza di coloro che difendono il Ddl Zan? Sono gli stessi che chiedono diritti e di non essere discriminati. Lo chiedono usando violenza verbale, odio, insultando con parole deprecabili leggibili anche da minori a cui vorrebbero insegnare la loro "nuova dottrina". È una dittatura che dietro ai colori arcobaleno nasconde il più cupo oscurantismo e una nuova caccia a chi non la pensa come loro. Noi vogliamo continuare ad essere liberi: liberi di esprimere la nostra contrarietà a un ddl profondamente ideologico, divisivo e inutile".

