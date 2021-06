Omnibus, Andrea Delmastro sbeffeggia il ministro Speranza sul Covid: "I suoi neuroni concepiscono solo chiusure”

Giorgia Peretti 22 giugno 2021 a

a

a

Nessuna mezza misura, netto e tranchant è Andrea Delmastro negli studi di Omnibus. Il programma di approfondimento sotto la conduzione di Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, nella puntata di martedì 22 giugno, ospita il deputato di Fratelli d’Italia. Il dibattito nel salottino di La 7 si apre sul tema della pandemia, il superamento dell’obbligo della mascherina all’aperto e le riaperture delle piccole e medie imprese messe in ginocchio dall’emergenza sanitaria. Un’emergenza presto trasformata in crisi economica. A commentare gli sviluppi odierni è lo stesso Delmastro che non riserva alcuna pietà nei confronti del Ministro della Salute Roberto Speranza e del governo di “tutti” guidato da Mario Draghi. “Io sono estensore prima di un emendamento poi di un ordine del giorno nell’ultimo provvedimento di esame alla camera. In questi, io dicevo di approfittare di questa estate per studiare protocolli di sicurezza per la non sperata ipotesi che le varianti delta, lambda che si rincorrono dovessero ripresentarsi ad autunno".

Galli a novembre va in pensione. E smetterà di insultare chi vuole spiegazioni

Poi specifica: "Vogliamo studiare dei protocolli di sicurezza con le categorie e anche con il famigerato CTS per garantire agli italiani che non si ragionerà più per codici 'Ateco' con cui si chiude per decreto le imprese ma si ragiona per protocolli di sicurezza per tenerle aperte?”. Un emendamento presto rifiutato dalla Camera ma riproposto come ordine del giorno: “Questo è di due settimane fa, poi un ordine del giorno entrambi respinti. Noi dell’opposizione stiamo dicendo al governo di fare i compiti durante l’estate prometti agli italiani che studierai dei protocolli di sicurezza per evitare le chiusure. Ma la risposta è no”. Poi continua con l’affondo: “Questo ci da la dimensione di un governo che politicamente e culturalmente ha in testa che se la pandemia dovesse riprendere, la prima risposta saranno le chiusure! – si scalda - Non si muore solo di Covid ma anche di fame. È una questione da affrontare a 360 gradi.”

Rottura tra Draghi e Speranza sul mix del vaccino. La bomba sul ministro sconfessato: irritazione alle stelle

Poi il nuovo attacco offerto in assist da Roberto Arditti, direttore di Formiche: “Quindi considera il governo attuale in continuità con quelli precedenti? Sarebbe interessante messa così” – chiede il giornalista. Delmastro non esita: “Beh, l’ha visto lei Speranza no? È lì. L'uomo i cui neuroni concepiscono solo chiusure come strategia per affrontare la pandemia. Per me non c’è stata la necessaria discontinuità e ne sono estremamente convinto per questo sono coerentemente all’opposizione” – conclude il deputato di FdI.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.