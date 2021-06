Giorgia Meloni boccia Berlusconi e Salvini: "Unificare i partiti ci fa perdere"

Le leader di Fratelli d'Italia respinge l'appello del Cav a costituire un soggetto politico comune

Daniele Di Mario 21 giugno 2021

No al partito unico. Non si fa attendere ed è una pietra tombale la presa di posizione di Giorgia Meloni sull'appello lanciato da Silvio Berlusconi a lei e a Matteo Salvini per dare vita a un soggetto politico unitario di centrodestra. Proposta rispedita al mittente dalla leader di Fratelli d'Italia, secondo cui unificare i partiti fa perdere. «Penso che le specificità all’interno del centrodestra siano una ricchezza e che unificare partiti che hanno una compatibilità, ma una identità diversa, rischi di far perdere più di quello che si guadagna», spiega la Meloni, che aggiunge: «Nella situazione nella quale si trova l’Italia oggi con il rischio di ecatombe occupazionale, con il 40% di aziende che rischia di chiudere, con la crisi pandemica, il piano vaccinale, poi povertà che avanza, francamente il tema dei partiti mi sembra secondario».

