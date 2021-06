Silvio Berlusconi imita gli Usa e il modello repubblicano: entro il 2023 il partito unico con Salvini e Meloni

20 giugno 2021 a

La carica di Silvio Berlusconi non viene spenta dai tanti acciacchi dell’età e il leader di Forza Italia torna a spingere sugli alleati per il partito unico. ”Io sono ancora in campo e intendo rimanerci nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni, nonostante le tante inchieste giudiziarie infondata” l’esordio del Cavaliere all'iniziativa azzurra 'Italia, ci siamo’. "Il nostro compito - prosegue Berlusconi - è quello di costruire un partito repubblicano sul modello americano. Questa, insieme alla riforme economiche, è una condizione indispensabile perché l'Italia possa davvero ripartire. Il mio appello duplice agli amici del centrodestra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, noi dobbiamo costruire da qui al 2023 quel partito unico che rappresenti la maggioranza degli italiani e che dia stabilità al governo di centrodestra".

Sul partito unico del centrodestra "qualcuno è scettico" ma, spiega Berlusconi non si tratta di "fusioni a freddo o calate dall'alto. Noi abbiamo due anni di tempo per costruire dal basso questo centrodestra unito cominciando con il coordinamento dei gruppi parlamentari”. “Noi abbiamo quasi due anni di tempo, fino alle elezioni del 2023, per costruire dal basso - prosegue Berlusconi - il Centro Destra Unito, con una attività intensa, cominciando da un coordinamento delle iniziative parlamentari, e poi coinvolgendo tante persone e tante energie, eletti, militanti, e anche esponenti della società civile oggi lontani dalla politica. Si tratta di trasformare in un movimento politico unitario quello che già oggi è il comune sentire di tanti elettori di centro-destra, che ci chiedono di costruire una rappresentanza politica unitaria. Fino ad oggi il centro-destra si è dimostrato unito e spesso vincente nelle occasioni elettorali, ma non sempre ha saputo governare unito o rimanere unito all’opposizione fra un’elezione e l’altra. Questo non accadrebbe se fossimo un solo partito, capace di riassumere storie e identità diverse senza sacrificarne nessuna”.

Il messaggio è rivolto in particolari agli scettici di Forza Italia che temono di essere fagocitati da Lega e Fratelli d’Italia, soprattutto per quanto riguarda idee e proposte: “Nessuna identità va scarificata. Invito tutti a non preoccuparsi. Non c'è alcuna smobilitazione né tanto meno liquidazione di Forza Italia. Al contrario Forza Italia va rafforzata e organizzata ancora meglio. Un centrodestra unito sarà - conclude Berlusconi - un centrodestra di governo solo se l'anima liberale, garantista ed europeista di Fi sarà ampiamente e fortemente rappresentata in questa nuova formazione politica”.

