Michetti-Matone candidati a Roma, anche Giorgia Meloni esulta: centrodestra compatto

Due nomi che sembrano mettere, almeno loro, tutti d'accordo nel centrodestra. È entusiasta il commento di Giorgia Meloni alla candidatura della coppia Enrico Michetti-Simonetta Matone per le elezioni del nuovo sindaco di Roma, annunciata insieme a quella di Paolo Damilano a Torino.

Il vero motivo dietro il mancato accordo del centrodestra su Michetti candidato a Roma

«Oggi abbiamo deciso di sbloccare la candidatura per la carica a sindaco di Roma con due straordinari professionisti: Enrico Michetti, candidato sindaco, e Simonetta Matone candidata vicesindaco. Due persone straordinarie che hanno un curriculum di tutto rispetto. Un centrodestra compatto, che lavora per vincere. Oggi abbiamo deciso per la candidatura di due forze civiche per la Capitale d’Italia, una per il sindaco e una per il vicesindaco, che ringraziamo» a detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a termine del tavolo del centrodestra al palazzo dei gruppi della Camera.

