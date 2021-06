De Vito passa a Forza Italia e lancia Gasparri sindaco di Roma. Domani il vertice decisivo del centrodestra

07 giugno 2021 a

Marcello De Vito, ex Cinque stelle, attuale presidente dell'Assemblea capitolina, aderisce a Forza Italia. Ad annunciarlo è il senatore azzurro Maurizio Gasparri in una conferenza stampa in diretta Fb, insieme al coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani. ''Si tratta di un annuncio di rilievo che dimostra quanto Fi cresce nella Capitale'', ha detto Tajani.

Su Roma "spero che il candidato di centrodestra sia di Fi, io personalmente ho già dato. Mi auguro che questo candidato sia Maurizio Gasparri, perché farebbe molto e benissimo per la città di Roma", ha detto De Vito lancioando la candidatura di Gasparri secondo quanto riporta l’Adnkronos.

Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina e grillino di lungo corso, passato a sorpresa nelle file di Forza Italia. A convincerlo a passare con gli ’azzurri' è stato in primo luogo proprio l’ex ministro delle comunicazioni, "un confronto partito da lontano - dice

De Vito - sui temi e progetti, un confronto convincente".

"Hanno chiesto la mia disponibilità" a candidato sindaco di centrodestra per Roma "evidentemente in ragione al mio radicamento alla Capitale e alla mia storia politica. Quindi ho dato la mia disponibilità ma poi la decisione compete alla coalizione", ha spiegato questa mattina nel corso della conferenza stampa "Campidoglio, la sfida di Forza Italia" il coordinatore di Roma Capitale Maurizio Gasparri.

Presente il coordinatore nazionale del partito azzurro Antonio Tajani. "Io sono un uomo di unità del centrodestra e della coalizione quindi sono lusingato dalla richiesta di disponibilità ma questa disponibilità deve essere valutata dalla coalizione. Sono in prima linea da sempre su molte linee", ha continuato scherzando Gasparri, "non ho interessi individuali. La coalizione deciderà".

"Domani ci sarà una riunione dei leader del centrodestra" per "arrivare a conclusione nella scelta dei candidati sindaci nella grandi città. Noi avremmo un solo candidato sindaco a differenza della sinistra. Valuteremo la scelta migliore, che ci deve portare a vincere le elezioni a Roma", ha ribadito Tajani che non fa nomi ma si augura che domani al vertice dei leader di centrodestra Forza Italia valuterà le candidature per Roma e Milano più adatte e competitive.

