Addio Guglielmo Epifani, ex leader Cgil e segretario Pd

È morto Guglielmo Epifani, ex segretario generale della Cgil e segretario del Pd. L’attuale parlamentare di Leu aveva 71 anni.

«Sconvolge e addolora la scomparsa di Guglielmo Epifani, un signore della politica come ce ne sono pochi. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la comunità di Italia Viva». Così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

«Siamo stati raggiunti da una notizia drammatica, la scomparsa di Guglielmo Epifani. È una giornata tristissima. È stato leader del sindacato e segretario del Pd. Abbiamo deciso di interrompere la riunione. Esprimiamo profondo cordoglio di tutto i democratici e alla famiglia». Così il segretario del Pd Enrico Letta

La morte di Guglielmo Epifani «è una pessima notizia, per la Cgil è una perdita molto grave per il sindacato. Guglielmo ha dato la sua vita per la Cgil e il sindacato». Lo dice il segretario generale Cgil Maurizio Landini, parlando con i cronisti al Nazareno dove era in corso un incontro con la delegazione Pd, interrotto dopo la notizia della scomparsa di Guglielmo Epifani.

