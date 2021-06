Il ritorno di Rocco Casalino: arriva il nuovo ruolo nel Movimento 5 Stelle grazie all'ascesa di Giuseppe Conte

02 giugno 2021 a

a

a

Rocco Casalino è pronto a rientrare all’interno della scena politica italiana dopo l’esperienza da portavoce e capo dell'ufficio stampa dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Come riferito da Repubblica all’interno del Movimento 5 Stelle c’è aria di cambiamento con l’imminente ufficializzazione della leadership assegnata all’ex Premier e Casalino avrà un nuovo ruolo da inizio luglio.

"Frantumati e finiti". Sgarbi condanna il MoVimento 5 Stelle

Uno dei volti più noti dei Cinquestelle nel frattempo ha pubblicato il suo libro - “Il portavoce” - e non aveva escluso una candidatura in prima persona per puntare ad un posto in Parlamento, ma per ora quella carriera sembra rimandata. Nello staff della comunicazione dei gruppi grillini alla Camera e al Senato ci sarà una rivoluzione e gli uomini di Conte daranno una mano, Casalino compreso: sul piano formale gli dovrebbe essere affidato il ruolo di curare il rapporto con le radio e le televisioni.

Conte è in crisi e gioca a nascondino. Di Maio lo affonda: va a rimorchio di Travaglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.