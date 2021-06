Alessandro Zan, anche il paladino dei diritti Lgbt ha fatto il vaccino e lo sbandiera sui social

01 giugno 2021 a

La prima dose è fatta. Anche il paladino dei diritti Lgbt Alessandro Zan si è vaccinato e non può fare a meno di sbandierare la notizia sui social. Il deputato, omosessuale e attivista Lgbt+, ex Sel ed ex renziano, è il primo firmatario del ddl sull'omofobia ovvero il disegno di legge che da settimane sta animando il dibattito politico. Ebbene il deputato che vuole imporci la dottrina arcobaleno pubblica su Instagram lo scatto che lo immortala con il braccio scoperto mentre riceve la prima dose di vaccino anti-Covid come lui stesso spiega nella didascalia.

