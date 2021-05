Giuseppe Conte fa saltare i soldi del Recovery Fund? Caos per il veto alla riforma Cartabia

31 maggio 2021 a

Giuseppe Conte rischia di far saltare la pioggia di miliardi che arriverebbe dall’Unione Europea con il Recovery Fund. L’ex presidente del Consiglio, ormai diventato leader del Movimento 5 Stelle, ha preso una posizione netta con i suoi fedelissimi: “Basta giustizialismo mediatico, certo, ma questo non significa che il M5S cederà sulla prescrizione”. Il riferimento è alla riforma sul processo penale che sta portando avanti la ministra della Giustizia Cartabia. Il particolare, evidenzia La Stampa, è che senza riforma sarebbero chiusi i rubinetti della Ue, che ha stabilito un paletto preciso per accelerare i tempi da lumaca dei tribunali italiani.

Le proposte presentante dalla commissione sulla prescrizione non piacciono ai grillini, non contenti anche della parte sull'inappellabilità da parte del pubblico ministro e su quella dell'azione penale affidata al Parlamento. Ad aggravare il tutto è che Conte e i Cinquestelle sono disposti a mediare soltanto in maniera limitata, visto che l’obiettivo di tale riforma deve essere quello di non far arrivare i processi alla prescrizione. E per il momento non c’è accordo tra i partiti sulle varie ipotesi, visto che il Movimento fondato da Beppe Grillo vede quello della giustizia come ultimo appiglio e non ha intenzione di fare passi indietro dopo essere stati più che indeboliti a seguito delle nomine del Governo Draghi.

