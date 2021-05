Non è L'Arena, "lì nessuno farà domande". Massimo Giletti smaschera il ministro Speranza in tv da Fazio

30 maggio 2021 a

Per l'ennesima volta il ministro della Salute Roberto Speranza dice no a Massimo Giletti, nessuna intervista sarà concessa a Non è L'Arena "per impegni istituzionali". Nonostante il conduttore di La7 da tempo porti avanti in trasmissione l'inchiesta sullo scandalo del piano pandemico che ha travolto l'Oms. Ma se il ministro non può partecipare alla trasmissione di Giletti in nessun modo ha tempo invece da dedicare a Fabio Fazio, su Rai1, presenziando a Che Tempo Che Fa. "“Non sapevo che essere ospite da Fabio Fazio fosse un appuntamento istituzionale” dichiara Giletti smascherando il ministro. “Abbiamo provato a chiedere spiegazioni tante volte - denuncia il conduttore - lo staff del ministro ci ha risposto con la solita email cialtrona in cui si rifiuta per impegni istituzionali. E poi però Speranza va in altre trasmissioni… Da altre parti evidentemente nessuno gli farà domande”.

