Coffee Break, "era in ginocchio..." Su Alitalia la verità brutale di Marco Rizzo. E la Morani sbotta

Scontro a “Coffee Break”, il programma del mattino di LA7, venerdì 28 maggio, tra il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo e l’europarlamentare del PD Alessandra Moretti. Il conduttore di “Coffee Break”, Andrea Pancani, ha interpellato Marco Rizzo sull’ennesimo salvataggio di Alitalia e il segretario del Partito comunista ha commentato severo: “Ma di che parliamo? Gli sprechi di Alitalia sono dei lavoratori o sono piuttosto dei manager che poi hanno ricevuto liquidazioni milionarie? La verità è che il piano di salvataggio è europeo, il Ministro Giorgetti era in ginocchio, quando è tornato dall’incontro con la UE la moglie avrà dovuto rammendargli i calzoni perché era in ginocchio. La verità è che Alitalia sarà una compagnia regionale e non avremo più la compagnia di bandiera. Durante la pandemia ha ricevuto 8 euro di ristori, Lufthansa ha preso 10 volte di più”.

La battuta su Giorgetti ha indispettito la europarlamentare Moretti: “vorrei dire al comunista che la moglie che cura le ginocchia del marito è una visione ferma agli anni ‘60” e Rizzo si è messo a ridere: “In pubblicità lo avevamo detto che lo avrebbe puntualizzato! Occupatevi di queste battute e lasciate che muoiano le persone sui luoghi di lavoro”. E sempre più stizzito: “Io fermo agli anni ‘60? E voi agli anni ’30 visto che lasciate che la gente muoia sul lavoro”. Poi con fare indisponente l’ha salutata con la mano. Il conduttore lo ha richiamato all’ordine dando alla Moretti la possibilità di terminare il suo intervento.

