Alitalia, la soluzione trovata è devastante. Così la Cirinnà disintegra Ita

27 maggio 2021 a

Se ne accorge anche Monica Cirinnà. La soluzione Ita è devastante per la crisi Alitalia. E pensare che la Cirinnà è al governo col suo Pd che sostiene l'esecutivo di SuperMario. Ospite di Agorà su Rai3, l'esponente del Pd disintegra la nascita della nuova Ita e le conseguenze che avrà sui livelli di occupazione.

"La soluzione trovata per Alitalia è devastante, un paese che vive di turismo non può svendere la flotta e perdere così tanti slot. Questo non è un diritto sociale, è la vita delle persone." @MonicaCirinna #agorarai pic.twitter.com/wmYEtKSNwb — Agorà (@agorarai) May 27, 2021

"La soluzione trovata per Alitalia è devastante - ha detto Monica Cirinnà in collegamento con la Costamagna - un paese che vive di turismo non può svendere la flotta e perdere così tanti slot. Questo non è un diritto sociale, è la vita delle persone".

