Simone Furlan, pure il "soldato" di Silvio Berlusconi diserta per Brugnaro. Cosa scriveva la scorsa estate

Anche il fondatore dell'Esercito di Silvio "diserta" e tradisce Silvio Berlusconi per approdare a Coraggio Italia, il nuovo partito di Luigi Brugnaro la cui nascita è stata ufficializzata oggi dal notaio.

"La discesa in campo di Luigi Brugnaro è una grande notizia, per l’Italia, per i moderati, per i liberali, per tutto il mondo delle imprese e delle partite iva. Luigi è uomo del fare, dotato di visione e straordinarie capacità, dimostrate tanto come imprenditore, quanto come uomo di sport e sindaco di Venezia. Oggi più che mai occorre trovare il coraggio di batterci per ridare speranza all’Italia e consegnare un Paese migliore ai nostri figli. Occorre mettere in campo tutte le nostre energie per dare vita ad una grande mobilitazione di popolo e chiamare all’impegno politico le migliori risorse della società civile. Brugnaro è la persona giusta per realizzare questa grande impresa, per questi motivi aderisco con forza e convinzione al suo progetto, pronto a lavorare pancia a terra per contribuirne al successo", scirve in una nota Simone Furlan membro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia e leader dell’Esercito di Silvio.

Il 31 agosto scorso, dopo una "fuitina" da Forza Italia, era volato in Sardegna da Berlusconi vestendo i panni del figliol prodigo: "Oggi per me è un giorno bellissimo: dopo un periodo di riflessione ritorno in Forza Italia e ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per avermi voluto al suo fianco a combattere per i nostri valori e ideali. Voglio ringrazialo anche per il bellissimo confronto su temi a me molto cari come le condizioni proibitive in cui operano gli imprenditori, veri e propri eroi. Per me si stratta davvero di un ritorno a casa a fianco di un amico che stimo e dell'unico leader che sta dando risposte a noi imprenditori", scriveva postando su Facebook una foto gomito a gomito con il Cavaliere.

