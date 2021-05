Si stringe sulle nomine di Fs e Cdp. Ecco i nomi

26 maggio 2021 a

a

a

Il governo stringe i tempi per due nomine "calde" quella su Ferrovie e Cassa Depositi e Prestiti. In mattinata il ministro dell'Economia è già stato a palazzo Chigi e tra poche ore dovrebbe esserci un nuovo incontro con Mario Draghi.

Su questo tema ci sarebbero state anche una serie di riunioni questa mattina al Mef, ma il confronto che si terrà a ore con il premier Mario Draghi sarebbe quello risolutivo per i nomi alla guida di Cdp e Fs. Per Cdp, i nomi in lizza sono quello dell’amministratore delegato uscente, Fabrizio Palermo, e quello di Dario Scannapieco, vicepresidente della Bei.

Conto alla rovescia per le nomine. Al Tesoro parte il valzer delle partecipate

Più definite sarebbero le scelte per Fs. L’ad Gianfranco Battisti e il presidente Gianluigi Castelli sarebbero in uscita. Al loro posto, in lizza per la carica di amministratore delegato e presidente, ci sono l’ex ad di Terna, Luigi Ferraris, e il numero uno di Enel Italia, Carlo Tamburi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.