Centrodestra, il rebus del candidato per Roma. Tajani spiazza tutti: i nomi non sono quelli, faremo sondaggi

È l'ora dei sondaggi nel centrodestra per decidere il candidato per la corsa del Campidoglio. Lo ha detto Antonio Tajani a Radio anch'io, su Radio 1 Rai, il giorno dopo il vertice di Forza Italia con Fratelli d'Italia e Lega per le amministrative. Il numero due azzurro pare già dubbioso sulla ricerca di candidati "civici" per la Capitale come Enrico Michetti, avvocato amministrativista e voce radiofonica, e rilancia l'ipotesi che porta a Maurizio Gasparri.

"Sicuramente" il senatore azzurro "è un candidato molto forte, vedremo", taglia corto Tajani: "Vedremo - insiste il coordinatore nazionale di Fi - adesso dovremo fare dei sondaggi per vedere chi è il miglior candidato possibile. Lo ripeto: se si segue la linea dei candidati civici, andremo sulla linea dei candidati civici, che possono aggregare al di là dei partiti. Altrimenti, seguiremo la linea dei candidati politici e noi faremo i nostri nomi al tavolo nazionale del centrodestra".

"Abbiamo detto, bene la linea dei candidati civici, ma i nomi non sono quelli" dice Tajani che "resetta" il quadro della candidature del centrodestra per Roma e Milano, quando gli si chiede se a correre saranno, rispettivamente, Michetti e Racca. "Sono due dei nomi che sono circolati - precisa il coordinatore nazionale FI - ma non c’è alcuna scelta su queste persone". "Non è stato identificato il candidato. Ne stiamo esaminando diversi e qualora non si trovasse un candidato civico in grado di raccogliere tanti consensi, perché - puntualizza - non basta essere 'civico0', bisogna essere vincente, allora si può individuare un candidato politico e certamente - rilancia - Maurizio Gasparri sarebbe il miglior candidato politico che il centrodestra potrebbe mettere in campo a Roma".

"Dobbiamo fare un percorso politico. Gasparri è certamente un candidato molto forte. Dovremo fare dei sondaggi per vedere chi è il migliore possibile. Se si segue la linea dei civici andremo su quella, perché possono aggregare al di là dei partiti, e se si individueranno candidati politici - sintetizza - faremo i nostri nomi al tavolo, ma è questione di pochi giorni".

