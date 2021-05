Sarò il sindaco delle periferie, Gualtieri lancia la sfida di Roma

23 maggio 2021 a

Roberto Gualtieri lancia la sua sfida su Roma. Sarà il sindaco delle periferie per colmare il gap di voti che ha subìto la sinistra alle ultime elezioni amministrative del 2016. "Sto visitando zone come la Massimina o Piana del Sole - ha detto il candidato sindaco del Pd a Lucia Annunziata nel corso di Mezz'ora in più - Mi sto rendendo conto che mancano servizi essenziali come i lampioni e le strade si allagano. Bisogna portare i servizi essenziali vicino ai cittadini".

Ed è per questo che Gualtieri lancia la sfida della città dei 15 minuti. "Crediamo nell'idea dei 15 minuti al massimo per raggiungere servizi essenziali, come a Parigi - ha spiegato Gualtieri - Il decentramento è essenziale in una città come Roma. Punterò su lavoro, trasporti e welfare anche con l'aiuto dei comitati di quartiere che hanno tante idee da sviluppare".

