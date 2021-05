Matteo Renzi contro Domenico Arcuri, luce sugli scandali del cocco di Conte

23 maggio 2021 a

a

a

Non gli basta avere mandato via Giuseppe Conte facendolo sostituire con Mario Draghi. Nè di avere fatto saltare uno dopo l'altro i cocchi dell'ex premier. Matteo Renzi è scatenato e vuole l'affondo finale nei confronti di uno di questi, l'ex commissario alla emergenza sanitaria Domenico Arcuri, l'uomo dei banchi a rotelle e delle costosissime e inutili primule vaccinali.

Arcuri “Reithera” il flop: bocciato il vaccino italiano per il Covid

Il fondatore di Italia Viva in una intervista a La Stampa non usa mezze parole: “Se vogliamo parlare di scandali”, dice, “prima o poi qualcuno dovrà pur mettere la testa su altro. Ad esempio su quel miliardo e mezzo di euro spesi dal commissario Arcuri fra siringhe speciali, gel, ventilatori cinesi acquistati grazie ai buoni uffici dell'onorevole D'Alema ma non funzionanti, mascherine spesso non a norma, banchi a rotelle. Chiedo una commissione di inchiesta su questi temi, ma mi stupisce il silenzio di tante forze politiche. Mentre gli italiani morivano di Covid c'è stato qualcuno che si è arricchito in modo illecito?”.

"Non c'è un valido investimento produttivo". La Corte dei Conti smonta il progetto Arcuri sul vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.