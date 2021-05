Pierpaolo Sileri scende in campo: colpo di Mediaset, dove lo vedremo

22 maggio 2021 a

Gli italiani hanno imparato a conoscerlo prima come viceministro della Salute nel governo di Giuseppe Conte, poi come sottosegretario sempre nel ministero diretto da Roberto Speranza - con cui si è spesso scontrato - nell'esecutivo di Mario Draghi. Parliamo di Pierpaolo Sileri, tra gli esponenti del governo più chiamati in tv nei vari talk show.

Ora per lui arriva un'occasione mediatica piuttosto sorprendente. A svelarla è il sito Fanpage il quale rivela che gli organizzatori della Partita del cuore, che il prossimo 25 maggio per la prima volta dopo 29 edizioni verrà trasmessa non dalla Rai ma da Mediaset, hanno deciso di "convocarlo". Il sottosegretario di area M5s così parteciperà all'evento benefico i cui incassi verranno devoluti alla Fondazione Candiolo per la Ricerca sul Cancro, presieduta da Donna Allegra Agnelli. Quest'anno la partita di beneficenza si giocherà all'Allianz Stadium della Juventusa a Torino tra due squadre, una guidata dal presindete bianconero Andrea Agnelli e l'altra da Enrico Ruggeri, storico fondatore della Nazionale italiana cantanti e tifoso interista...

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match. Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri.

La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l’ex interista Maicon e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà che prevede infiniti cambi. E così si potrà vedere in campo anche Sileri.

