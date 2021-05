"Abolirai anche la proprietà privata?", l'ex dem Leonelli a valanga contro Enrico Letta

22 maggio 2021 a

Post al fulmicotone di Giacomo Leonelli, ex segretario regionale del Pd in Umbria (fino al 2018) dopo il manifesto di Enrico Letta in cui insiste con la patrimoniale.

Ius soli e tassa di successione priorità del Pd di Letta: la denuncia sui provvedimenti deleteri

"Sorvoliamo sul “restituisca” come se quell’1% i soldi l’avesse rubati (solita vecchia mentalità tipo “P.IVA = ricchi evasori ecc ecc.) Il fatto politico è che quello che doveva essere il Partito del Riformismo italiano, insiste in una battaglia che dopo il NO conclamato del Premier, è solo ed esclusivamente identitaria e propagandistica.Di questo passo a Luglio arriva lo “Stop alla proprietà privata”???".

Dopo 15 anni Enrico Letta è restato lì Il suo programma? Fare piangere i ricchi

