Luciana Lamorgese la spara grossa: "Diminuiti gli sbarchi". Ma i conti non tornano

Luciana Lamorgese è convinta: gli sbarchi di clandestini in Italia sono in calo nel 2021 rispetto all'anno scorso. Ma i conti fatti dal ministro dell'Interno non tornano. Lamorgese ha presentato i numeri dell'immigrazione davanti al Comitato Schengen. Stando a quanto dichiarato dal ministro, nel 2020 sono stati conteggiati 8.133 immigrati nel nostro Paese, mentre in questi primi cinque mesi dell'anno i fermati sarebbero 2.145.

Lamorgese parla di dati “sensibilmente inferiori se facciamo il confronto con l’anno precedente”. Eppure qualcosa non torna. "Non è vero che gli ingressi sono stati sensibilmente inferiori come dice il ministro” ha dichiarato al Giornale l'assessore regionale lombardo all'immigrazione Pierpaolo Roberti.

I dati aggiornati al 20 maggio direbbero infatti ben altro: nei primi cinque mesi del 2021 sono arrivati 2.419 immigrati, mentre nel 2020 dalla rotta balcanica approdarono 1.837 stranieri in Italia. Anche nel 2019, senza pandemia e lockdown, gli arrivi da gennaio a maggio furono 2.035, meno di quelli di quest’anno.

«Io commento i fatti, non le parole e i fatti sono che, in questo momento, stanno sbarcando altri 407 immigrati irregolari in Sicilia, imbarcati su una nave tedesca, rifiutati da Malta ma che sono diretti in Italia. Io commento i numeri che sono assolutamente inaccettabili per l’Italia che ha bisogno di turisti che pagano e non di turisti che dobbiamo pagare noi». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso del quotidiano punto stampa a San Luigi de' Francesi a Roma, commentando l’esito della visita a Tunisi del ministro Luciana Lamorgese, secondo la quale l’incontro con il governo tunisino è un passo avanti sui rimpatri e sul controllo delle coste.

